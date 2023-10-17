Samanyolu Haber /Gündem / Canan Kaftancıoğlu, Vatandaşlara açtığı davaları geri çekiyor /17 Ekim 2023 11:37

Canan Kaftancıoğlu, Vatandaşlara açtığı davaları geri çekiyor

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yurttaşlara açtığı tüm davaları geri çekeceğini açıkladı. Kaftancıoğlu, "Diğer davalar ise bu ülkeye adalet gelinceye kadar devam edecek" dedi.

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CHP’nin eski İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘yurttaşlara açtığı tüm davalar’ı çekeceğini duyurdu.

Sosyal medya platformu X’ten bir açıklama yapan Kaftancıoğlu, kendisine açılan tüm davaların hemen kabul edildiğini, açtığı davaların ise çoğuna yakının reddedildiğini belirtti. 

Kaftancıoğlu, kararını şu ifadelerle paylaştı:  


“Hakkımda açılan ve açtığım davalara şöyle bir göz atayım dedim. Açılan ve açtığım davalarda: Açılan tümü davalar hemen kabul edilmiş ve en uzun 1,5 aya gün verilmiş. Açtığım davaların ise çoğuna yakını reddedilmiş, kalanlara ise en erken 6 aya gün verilmiş. Kabul edilen davalar çoğunlukla iktidarın kutuplaştırma ve hedef göstermelerinin gazına gelerek, sonradan pişman olduklarını söyledikleri paylaşımları yapan vatandaşlar. Yargı siyasileri (iktidardakileri elbette) korumuş vatandaş ne yaparsa yapsın demiş yine. O nedenle vatandaşlara açtığım tüm davaları çekeceğim. Diğer davalar ise bu ülkeye adalet gelinceye kadar devam edecek ve eninde sonunda kazanacağız, çünkü haklıyız…”
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