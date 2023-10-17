Gazze'de su stoku tükendi

UNICEF: Gazze'de su tükendi, çocuklar kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde, suyun tükendiğini, aile ve çocukların, kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurdu.

UNICEF'in X platformunda yaptığı açıklamada, "Gazze'deki aile ve çocuklara yardımların engelsiz ulaşabilmesi için bizlerin, hemen insani ateşkese ihtiyacımız var" ifadeleri paylaşıldı.

Gazze'de yüz binlerce insan hayatta kalma mücadelesi veriyor



Gazze'deki yıkımın ortasında aç ve evsiz yüz binlerce insan hayatta kalmak için çabalıyor.





Bölgenin kuzeyinden güneyine doğru kaçan bir kişi, "Yaşamak için ihtiyacımız olan hiçbir şeye sahip değiliz. Pisliğin içinde yaşıyoruz. Hareket edersek ölürüz" dedi.





İşçiler, biriken çöp yığınlarını toplamaya çalışıyor. Bölgede çok az tuvalet var. Bu da hastalıkların yayılma endişesini giderek artırıyor.





Yemek var ancak yeterli değil. Daha önce 400 bin kişinin yaşadığı Han Yunus'ta şimdi 1 milyondan fazla insana yemek yetiştirmeye çalışıyorlar.





BBC'ye konuşan Amir isimli gence göre tüm bu yemekler 2 binden az insanı besleyebilir.





Bu ihtiyaç sahiplerinin sadece küçük bir kısmı.



