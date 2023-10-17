Gazze'de su stoku tükendi

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor.
Şu ana dek İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 2778 kişi hayatı kaybetti. Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 1309 İsrailli yaşamını yitirdi.
Gazze'deki sağlıkla ilgili kaynakların aktardığı bilgilere göre, Han Yunus bölgesini hedef alan hava saldırıları sonucu Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi'ne çok sayıda yaralı geldi.
Filistin haber ajansı WAFA, İsrail'in, savaş uçakları, gemileri ve topçu atışlarıyla Gazze Şeridi'ne saldırılarının gece devam ettiğini aktardı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah bölgesinde bir eve saldırı sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat ve Şatı mülteci kampları gece boyunca İsrail savaş uçakları tarafından şiddetle bombalandı. Kentin doğu kesimleri de İsrail topçu atışlarının hedefi oldu.
WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin güneyindeki Rafah bölgesine İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu. Kentin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ayrıca, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı da ikinci kez bombaladı.
UNICEF: Gazze'de su tükendi, çocuklar kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde, suyun tükendiğini, aile ve çocukların, kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurdu.
UNICEF'in X platformunda yaptığı açıklamada, "Gazze'deki aile ve çocuklara yardımların engelsiz ulaşabilmesi için bizlerin, hemen insani ateşkese ihtiyacımız var" ifadeleri paylaşıldı.
Gazze'de yüz binlerce insan hayatta kalma mücadelesi veriyor
Gazze'deki yıkımın ortasında aç ve evsiz yüz binlerce insan hayatta kalmak için çabalıyor.
Bölgenin kuzeyinden güneyine doğru kaçan bir kişi, "Yaşamak için ihtiyacımız olan hiçbir şeye sahip değiliz. Pisliğin içinde yaşıyoruz. Hareket edersek ölürüz" dedi.
İşçiler, biriken çöp yığınlarını toplamaya çalışıyor. Bölgede çok az tuvalet var. Bu da hastalıkların yayılma endişesini giderek artırıyor.
Yemek var ancak yeterli değil. Daha önce 400 bin kişinin yaşadığı Han Yunus'ta şimdi 1 milyondan fazla insana yemek yetiştirmeye çalışıyorlar.
BBC'ye konuşan Amir isimli gence göre tüm bu yemekler 2 binden az insanı besleyebilir.
Bu ihtiyaç sahiplerinin sadece küçük bir kısmı.
İsrail ordusu: 500 binden fazla İsrailli yerlerinden tahliye edildi
İsrail ordusu, Hamas'ın ölümcül saldırılarının ardından yarım milyona yakın İsraillinin yerlerinden tahliye edildiğini duyurdu.
Ordu sözcüsü Jonathan Conricus, "Gazze Şeridi etrafındaki tüm topluluklar, hükümetin direktifleri doğrultusunda tahliye edildi. Sivillerin savaş bölgesinin yakınında olmasını istemiyoruz" dedi.
Söz konusu 500 binden fazla kişi arasında Lübnan sınırındaki İsrailliler de bulunuyor.
Hafta sonu Lübnan sınırından atılan roketlerde bir İsrailli sivil ve bir de asker hayatını kaybetmişti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından da yaklaşık bir milyon Gazzeli de bölgenin güneyine doğru kaçmak zorunda kaldı.
İsrail'deki önemli bir insani durumdan bahsettiklerini belirten Conricus, Gazze'deki durumun ise daha kötü olduğunu kabul ettiğini belirtti.