Samanyolu Haber /Gündem / İyi Parti kulislerini karıştıran iddia: Akşener, Sinan Aygün’e Ankara adaylığı teklif etti /17 Ekim 2023 10:58

İyi Parti kulislerini karıştıran iddia: Akşener, Sinan Aygün’e Ankara adaylığı teklif etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mansur Yavaş ile yaşadığı Togo krizi nedeniyle tekrar gündeme gelen eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı ve eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'e ABB Başkanlığı adaylığı teklif ettiği öne sürüldü.

SHABER3.COM

81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceğini açıklayan İYİ Parti'de kritik bir görüşme yaşandı. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre partinin genel başkanı Meral Akşener, eski ATO Başkanı ve CHP Milletvekili Sinan Aygün, eski TBMM Başkanı ve AKP Milletvekili Cemil Çiçek, eski AKP Milletvekili Abdülkadir Aksu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural bir araya geldi.
İddiaya göre, Akşener’in Aygün’e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı teklifinde bulunduğu ancak Aygün’ün bu teklifi kabul etmediği belirtildi.
Görüşmenin yapıldığı yer de dikkat çekti. Buluşmanın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yıkım kararı aldırdığı ve Sinan Aygün'ün sahibi olduğu Togo Kuleleri'nde yapıldığı öne sürüldü.

YAVAŞ - AYGÜN POLEMİĞİ

Kulelerin önce mühürlenmesi ardından mahkeme tarafından yıkım kararı verilmesi, Mansur Yavaş ve Sinan Aygün arasında uzun süren karışılıklı açıklamalara ve tartışmalara neden olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İyi Parti kulislerini karıştıran iddia: Akşener, Sinan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:06:21