İyi Parti kulislerini karıştıran iddia: Akşener, Sinan Aygün’e Ankara adaylığı teklif etti

81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceğini açıklayan İYİ Parti'de kritik bir görüşme yaşandı. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre partinin genel başkanı Meral Akşener, eski ATO Başkanı ve CHP Milletvekili Sinan Aygün, eski TBMM Başkanı ve AKP Milletvekili Cemil Çiçek, eski AKP Milletvekili Abdülkadir Aksu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural bir araya geldi.

İddiaya göre, Akşener’in Aygün’e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı teklifinde bulunduğu ancak Aygün’ün bu teklifi kabul etmediği belirtildi.



Görüşmenin yapıldığı yer de dikkat çekti. Buluşmanın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yıkım kararı aldırdığı ve Sinan Aygün'ün sahibi olduğu Togo Kuleleri'nde yapıldığı öne sürüldü.







YAVAŞ - AYGÜN POLEMİĞİ





Kulelerin önce mühürlenmesi ardından mahkeme tarafından yıkım kararı verilmesi, Mansur Yavaş ve Sinan Aygün arasında uzun süren karışılıklı açıklamalara ve tartışmalara neden olmuştu.