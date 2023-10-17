Sansürde seviye atladılar: İçerikten çıkarma haberine de içerikten çıkarma kararı

Yargıdaki çürümeyi gözler önüne seren haberlere jet hızıyla ardı ardına sansür geliyor. BirGün yazarı Timur Soykan’ın, ‘Adliyede rüşvet çarkı’nı anlattığı haberine gelen ‘içerikten çıkarma’ kararının ardından söz konusu karara yönelik haberler hakkında da ‘içerikten çıkarma’ kararı verildi. İçerikten çıkarma kararına yönelik haberlere gelen içerikten çıkarma kararıyla ilgili haberlere de ‘içerikten çıkarma’ kararı gelip gelmeyeceği merak ediliyor.





İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın HSK’ye gönderdiği ihbar/şikayet yazısında yargıdaki rüşvet çarkı ayrıntılı olarak anlatılıyordu. Buna göre mahkemeler, kararları parayla alıyordu. Haber hakkında, Uçar’ın HSK’ye gönderdiği yazıda ismi anılan İstanbul Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun’un talebiyle önce ‘erişim engeli’, ardından ise ‘içerikten çıkarma’ kararı verildi. Altun’un talebi üzerine bu kez de ‘içerikten çıkarma’ kararına dair haberler hakkında ‘içerikten çıkarma kararı geldi.





Birgün’de yer alan habere göre, “İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, “(…) talepte bulunan hakkında olumsuz ve yanlış bir algı yaratmaya yönelik ifade ve anlatımların bulunduğu, bu haliyle talebe konu yayınların talepte bulunanın kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu sonuç ve kanısına varılarak 5651 Sayılı Yasa kapsamından yasal şartları oluştuğundan talebin kabulüne” gerekçesiyle verilen kararla, BirGün’ün konu hakkındaki 5 içeriğinin de yer aldığı farklı yayınlardan toplam 59 içeriğin ‘içerikten çıkarılması’na hükmedildi. Karara bahane olarak ise ‘kişilik hakları ihlali’ sunuldu.





BEKİR ALTUN





BirGün’de yer alan ve içerikten kaldırılması talep edilen haberler şöyle: “Timur Soykan’ın ‘adliyedeki rüşvet çarkı’ haberine erişim engeli getirilmesine hukukçulardan tepki”, “Timur Soykan’ın sansürlenen ‘adliyedeki rüşvet çarkı’ haberi Meclis gündeminde”, “Erişim engeli yetmedi, ‘Adliyedeki rüşvet çarkı’ haberine içerikten çıkarma da geldi!”, “Soykan’ın yazısına gelen sansüre tepki büyük: Yargı “adliyedeki rüşvet çarkı”na kalkan oldu!”, “Önce engellendi sonra kaldırıldı” başlığıyla yayımlanan içerikler yer aldı.





İSMAİL UÇAR: YARGIDAKİ ÇETECİKLERİ YOK ETMELİYİZ!





İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na göndererek adliyedeki rüşvet çarkını anlattığı mektup büyük yankı uyandırmıştı. Uyuşturucu kaçakçılarının, yasadışı bahisçilerin, milyonlarca lira gasp edenlerin nasıl tahliye edildiğinin, erişim engeli kararlarının para karşılığı verildiğinin ifade edildiği söz konusu yazıda Uçar, “Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmeliyiz” diyordu: “Öncelikle Adalet Bakanlığımız ve Hakimler ve Savcılar Kurulu himayesinde kendi aramızdaki kanserli hücreleri temizlememiz, tabiri caiz ise cerrahi müdahale yapmamız, gerekirse yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmek için kemoterapi uygulayıp kanserli hücreyi toptan yok etmemiz gerekmektedir.”