Samanyolu Haber /Gündem / Biden, yarın İsrail'i ziyaret edecek /17 Ekim 2023 10:36

Biden, yarın İsrail'i ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın Çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu. Gazetecilere konuşan Blinken, Biden'ın ziyaretinde "İsrail'in savaş amaçları ve stratejisi hakkında kapsamlı bir bilgilendirme alacağını" söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın Çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı.

Kudüs'te İsrail Başbakanı ile yedi saatlik bir görüşme yapan Blinken, Biden'ın ülkeyi ziyaret edeceğini de burada duyurdu.

Gazetecilere konuşan Blinken, Biden'ın ziyaretinde "İsrail'in savaş amaçları ve stratejisi hakkında kapsamlı bir bilgilendirme alacağını" söyledi.

Blinken'ın aktardığına göre Biden ayrıca "İsrail'in sivil kayıpları en aza indirecek ve yardımın Gazze'deki Filistin sivillere ulaşmasına izin verecek şekilde operasyonlarını nasıl yürüteceğini" de konuşacağını belirtti.

Biden'ın ziyareti, Netanyahu'nun davetiyle gerçekleşecek.


Biden, İsrail'den sonra Ürdün'ü ziyaret edecek
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv ziyaretinin "kritik bir zamanda" gerçekleşeceğini söyledi.

Biden'ın başlıca hedeflerinin, "İsrail ile dayanışmalarını göstermek ve Gazze'deki sivillere yardım sağlamak" olduğunu söyledi.

Kirby, Biden'ın Hamas'a fayda sağlamaksızın yapılacak insani yardımları konuşacağını söyledi.

Biden, İsrail'i ziyaret ettikten sonra Ürdün'ün başkenti Amman'a gidecek.

ABD Başkanı burada, Ürdün Kralı Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı El sisi ve Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüşecek.

Kirby, Biden'ın çok fazla detay paylaşmazken, seyahatin kısa süreceğini söyledi:

"Elbette ki uygun güvenlik önlemlerinin alınmadığına inansak, bu seyahati yapmazdık."
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