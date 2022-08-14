Samanyolu Haber /Dünya / Canberra Havalimanı tahliye edildi /14 Ağustos 2022 19:39

Canberra Havalimanı tahliye edildi

Avustralya’nın başkenti Canberra’daki havalimanın, bir kişinin etrafa ateş açması sonrasında tahliye edildiği belirtildi.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre Avustralya’nın başkenti Canberra’daki havalimanı, bir kişinin etrafa ateş açması sonrasında tahliye edildi.

Bugün yerel saatle öğleden sonra, havalimanında check-in yapılan alanda beş el silah sesi duyuldu. Yaralanan olmadı. Ancak büyük panik yaşandı.

Havalimanındaki herkes korku içinde koşuşturup saklanmak için güvenli bir yer aradı. Etrafa ateş açan adam kısa süre içinde polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Polis, önlem olarak havalimanının tahliye edilmesini istedi.

Saldırı girişiminin nedeni henüz belirlenmedi.
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