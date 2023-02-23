Samanyolu Haber /Gündem / Cenevre'de müzakereleri yürüten birileri mi var? /23 Şubat 2023 17:20

Cenevre'de müzakereleri yürüten birileri mi var?

Birinci yılını dolduran Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın şiddetlendiği bu günlerde, taraflar arasında Cenevre’de müzakere yürütüldüğüne dair duyumlar geldi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin Cenevre kentinde devam ettiğini, tarafların ‘en üst düzeyde değil' ve "maksimum takdir yetkisi" atmosferinde tutulduğunu açıkladı.

Bu açıklamayı yapan İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis görüşmelerle ilgili herhangi bir detay vermedi.

Le Temps'e konuşan Ignazio Cassis, ‘Cenevre Uluslararası Müzakereleri, şu anda en üst düzeyde gerçekleşmese de, azami takdir yetkisiyle kabul ediyor. Her zaman iyi niyetlerimizi sunuyoruz, ancak soru, hem Rusya hem de Ukrayna'nın bununla ne yapacağını bilmek’ dedi.

Cassis, "Rus tarafı İsviçre'nin tarafsızlığını kaybettiğini iddia ediyor, ancak aynı zamanda onu tarafsız bir ülke olarak kullanıyor" dedi.

Bilindiği üzere İsviçre, Rus birliklerinin Ukrayna'ya girmesine yanıt olarak Rusya'ya yönelik çeşitli AB yaptırım paketlerine katıldı. 25 Kasım'a kadar İsviçre, 7,5 milyar frank (yaklaşık 7,94 milyar dolar) değerindeki Rus varlıklarını dondurdu.
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