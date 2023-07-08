Samanyolu Haber /Ekonomi / Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek yeniden Katar'a gidiyor /08 Temmuz 2023 13:10

Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek yeniden Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Yılmaz ve Şimşek'in Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile Katar Emirlik Divanı'nda görüşmesi planlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz'da gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyaretinden önce bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere bugün Katar'a gidiyor.

Halk TV'nin aktardığına göre Yılmaz ve Şimşek'in Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile Katar Emirlik Divanı'nda görüşmeleri planlanıyor.

Yılmaz ve Şimşek ayrıca, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
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