Cezaevinde ölen Navalni için Moskova'da cenaze töreni

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Büyük bir halk desteği ile gerçekleştirilen cenaze törenine gazetecilerin ve ayrıca Rus ve yabancı politikacıların ilgisi yüksekti.





DW Rusça kanalı Navalni’ye veda töreninin yapıldığı kilisede, ABD Büyükelçisi Lynn Tracy, Almanya Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff, Fransa Büyükelçisi Pierre Levy ve diğer bazı AB ülkelerinin diplomatik temsilcilerinin olduğunu yayınladı.





Ayrıca cenaze törenine Evgeny Roizman, Ekaterina Duntsova ve Boris Nadezhdin gibi Rus muhalif liderler katıldılar.





Tören yapılan bölgede sabah erken saatlerden itibaren internet erişimi sınırlandı.





Cenaze törenine katılımcıların "Navalny, Sen korkmadın, biz de korkmuyoruz" sloganları dikkat çekti. Present Time ve çok sayıda telegram kanalı ile diğer sosyal medya üzerinden tören canlı yayınlandı.





Daha önce Navalny’nin sözcülerinden Kira Yarmysh X'te yaptığı paylaşımda "Cuma günü saat 14:00'te Navalny'nin yaşadığı Moskova'nın Maryino semtindeki Meryem Ana Kilisesi'nde bir tören düzenleneceğini ve naaşın Borisovskoye mezarlığına defnedileceğini söylemişti.





Navalny'nin annesi geçen hafta yetkilileri, oğlunun cenazesini alıkoyarak kendisine kapalı bir cenaze töreni düzenlemesi için şantaj yapmaya çalışmakla suçlamış, Kremlin de bu iddiayı "saçma" olarak nitelendirmişti.

Kremlin ise Navalny'nin naaşıyla ilgili düzenlemelerle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

Rus ortodoks inancına göre cenaze törenleri, bir rahip tarafından yönetiliyor ve cenazeye katılanlar açık tabutunun önünden geçerek naaşa çiçek bırakıyor ve veda ediyor.