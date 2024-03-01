Samanyolu Haber /Gündem / Uğur Kurt'u cemevinde öldüren polise 2 yıl 6 ay hapis cezası /01 Mart 2024 17:28

Uğur Kurt'u cemevinde öldüren polise 2 yıl 6 ay hapis cezası

İstanbul'daki Okmeydanı Cemevi'nde 2014 yılında Uğur Kurt'u başından silahla vurarak öldüren polis memuruna 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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İstanbul'daki Okmeydanı Cemevi'nde 2014 yılında Uğur Kurt'u başından silahla vurarak öldüren polis memurunun davasında karar açıklandı.

Uğur Kurt'un ölümüne neden olmaktan 12 bin 100 lira para cezasına çarptırılan polis Sezgin K., Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ihlal kararı sonrasında görülen davada bu kez "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis Sezgin K., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktul Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt ve taraf avukatları geldiler.

Ne olmuştu?
İstanbul Okmeydanı'nda Gezi Parkı protestolarında öldürülen Berkin Elvan'ı anmak için 2014 yılında toplanan kalabalığa polisin müdahalesi ile olaylar çıkmıştı. Polisin silahından çıkan kurşun o sırada Okmeydanı Cemevi'nin bahçesinde bir yakınının cenaze töreni için bulunan 30 yaşındaki Kurt'un başına isabet etmişti. 2 yaşında bir oğlu bulunan Kurt olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cinayete ilişkin Terörle Mücadele polisi Sezgin K. hakkında "taksirle öldürme" suçundan dava açtı. Ancak asliye ceza mahkemesi olayın "kasıtla öldürme" olabileceği gerekçesiyle dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. 11. Ağır Ceza Mahkemesi 2017 yılında sanık polise taksirle öldürme suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu cezayı 12 bin 100 TL adli para cezasına çeviren Mahkeme bu paranın da 10 ay taksitlendirilmesine hükmetti.

İstinafın bu kararı onamasının ardından Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt'un avukatları Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. AYM Mart 2023'te oy birliğiyle aldığı kararda Uğur Kurt'un yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Ayrıca Kurt'un eşine 90 bin TL manevi tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı.
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