Samanyolu Haber /Politika / CHP’den Akbelen için Meclis’e olağanüstü çağrı /01 Ağustos 2023 22:36

CHP’den Akbelen için Meclis’e olağanüstü çağrı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Tüm muhalefet partilerinin mutabakatıyla ve partimiz listelerinden seçilen milletvekillerinin imzalarıyla Meclis Genel Kurulu'nu Akbelen'de yaşanan katliam ve çevre gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdik. Başvurumuzu yarın yapacağız” açıklamasını yaptı.

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Muğla Akbelen Ormanı'nda yaşanan ağaç kesimi için tüm muhalefet partileriyle birlikte TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdiklerini açıkladı.

Özel'in Twitter hesabından duyurduğu açıklamasında “Tüm muhalefet partilerinin mutabakatıyla ve partimiz listelerinden seçilen milletvekillerinin imzalarıyla Meclis Genel Kurulu’nu Akbelen’de yaşanan katliam ve çevre gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdik. Başvurumuzu yarın yapacağız.” ifadeleri yer aldı.
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