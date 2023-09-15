CHP'de bir kişi daha genel başkanlığa aday oldu

Yerel seçimler öncesi CHP'de kurultay çalışmaları hız kazandı. Partide adaylık yarışı ise bugün Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığını ilan etmesiyle resmen başladı.







Özel'in ardından İlke ve Demokrasi Hareketi’nin sözcüsü ve Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Örsan Öymen de genel başkanlığa adaylığını açıkladı.





"ÜÇÜNCÜ YOLU AÇMAMIZ GEREKİYOR, BU YOLU AÇMAK İÇİN ADAYIM"

"CHP kimliğini yitirmiştir. İlkelerinden uzaklaşmıştır" diyen Öymen, "CHP çıkmaz sokağın içindedir. Bizim üçüncü yol açmamız gerekiyor. Bu yol Atatürk'ün yolu, altı okun yoludur. Bu yolu açmak için 38. olağan kurultay CHP genel başkanlığına aday adayı olmaya karar verdim ve ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.





KILIÇDAROĞLU DUYURMUŞTU

Kılıçdaroğlu dünkü basın toplantısında "İstanbul'dan bir başka arkadaşımız var. O da adaylığını duyuracak" demişti.





Eski Genel Başkan Altan Öymen’in yeğeni, CHP eski Parti Meclisi üyesi ve Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Örsan K. Öymen, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden sonra, CHP'nin 2023 kongre ve kurultay sürecinden önce, “CHP’de devrim Türkiye’de devrim” mottosuyla CHP İlke ve Demokrasi Hareketi’nin kurulmasına öncülük etmişti.







