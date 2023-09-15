İtibardan tasarruf etmeyen Erdoğan tasarruf için yeni yatırımları durdurdu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemiyle enflasyon, Merkez Bankası'nın izlediği gevşek para politikası nedeniyle geçen yıl yüzde 85'i aşarak 24 yılın zirvesine çıktı.







Daha sonra 2023 ağustos itibarıyla yüzde 60'ın altına gerilemiş olsa da, enflasyonun yıl sonu daha da yükseleceği endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.





EKONOMİK KRİZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Yaşanan gelişmeler sonrası kur krizi patlak verirken, TL'nin değer kaybıyla ekonomik kriz gün yüzüne çıktı.

YENİ YATIRIM PROJELERİ DURDURULDU

Gerçek Gündem'in haberine göre ekonomik krizin gün yüzüne çıkması sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre, tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2024 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak. Ayrıca, yurttaşların acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilemeyecek. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek.





ÖNCELİKLER VE MALİ ÇERÇEVE ESAS ALINACAK

Yatırım programı hazırlıklarına göre; kamu yatırım harcamalarından tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edileceği belirtildi. 2024 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan amaçlar, politikalar, öncelikler ve mali çerçeve esas alınacak. Ayrıca, OVP’yle uyumlu olmak şartıyla kamu idarelerinin stratejik planları da yatırım hazırlıklarında dikkate alınacak. Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde; devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecek.





YATIRIM TEKLİFLERİ BÜTÇE BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLECEK

Genelgede, bütün kuruluşların Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) aracılığıyla, yatırım tekliflerini Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na göndermeleri gerektiği belirtildi.





TASARRUF GENELGESİ YAYIMLANMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Harcamaların yeniden gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması gerektiğini” belirterek tüm kamu kurumlarına genelge gönderdi. 17 Temmuz’da gönderilen Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde, “Kamu harcamalarının rasyonelleştirileceği” savunuldu. Genelge ile kamu kurumlarından, taşıt sayılarını minimuma indirmeleri, temsil, tören ve ağırlama giderlerini kısmaları istendi.



