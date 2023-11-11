CHP'de genel başkan yardımcıları belli oldu!

Oylama sonucuna göre başkanlığa Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına Ayça Akpek Şenay, YDK sekreterliğine de Deniz Çakır seçildi.





CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçimi yapıldı. Genel Başkan Yardımcılarının isimleri de netleşti.Toplantıda YDK başkanlığı, başkan yardımcılığı ve sekreterlik için gizli oylama yapıldı.CHP'de ilk Parti Meclisi toplantısının ardındna Genel Başkan Yardımcılarının isimleri de belli oldu. Genel Başkan Yardımcılarının tümü aynı zamanda MYK'ye de seçildi.İşte CHP'nin Genel Başkan yardımcıları:Genel Sekreter Selin Sayek BökeParti Sözcüsü Deniz YücelMedya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin BulutYerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan ZeybekÖrgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar AytekinMali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür KarabatKadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin NazlıakaHukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül ÇiftçiYurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet TümMilli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı BağcıoğluEnerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz YavuzyılmazHazine Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepeİçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat BakanAdalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe GökçenÇevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz AtalayDış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan UzgelGençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi KılıçKültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza YardımcıTicaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan DemirSağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz ŞahbazSanayi ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar UzunÇalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat ÖzçağdaşTarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan EdemUlaştırma ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karusu