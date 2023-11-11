CHP'de genel başkan yardımcıları belli oldu!

Toplantıda YDK başkanlığı, başkan yardımcılığı ve sekreterlik için gizli oylama yapıldı.
Oylama sonucuna göre başkanlığa Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına Ayça Akpek Şenay, YDK sekreterliğine de Deniz Çakır seçildi.
GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI BELLİ OLDU
CHP'de ilk Parti Meclisi toplantısının ardındna Genel Başkan Yardımcılarının isimleri de belli oldu. Genel Başkan Yardımcılarının tümü aynı zamanda MYK'ye de seçildi.
İşte CHP'nin Genel Başkan yardımcıları:
Genel Sekreter Selin Sayek Böke
Parti Sözcüsü Deniz Yücel
Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek
Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat
Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka
Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi
Yurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tüm
Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu
Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz
Hazine Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe
İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan
Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen
Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalay
Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel
Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç
Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı
Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir
Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz
Sanayi ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş
Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Edem
Ulaştırma ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karusu