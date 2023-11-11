Samanyolu Haber /Politika / CHP'de genel başkan yardımcıları belli oldu! /11 Kasım 2023 18:29

CHP'de genel başkan yardımcıları belli oldu!

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu'mu seçimi yapılırken, Genel Başkan Yardımcıları belli oldu.

SHABER3.COM

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçimi yapıldı. Genel Başkan Yardımcılarının isimleri de netleşti.

Toplantıda YDK başkanlığı, başkan yardımcılığı ve sekreterlik için gizli oylama yapıldı.

Oylama sonucuna göre başkanlığa Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına Ayça Akpek Şenay, YDK sekreterliğine de Deniz Çakır seçildi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

CHP'de ilk Parti Meclisi toplantısının ardındna Genel Başkan Yardımcılarının isimleri de belli oldu. Genel Başkan Yardımcılarının tümü aynı zamanda MYK'ye de seçildi.

İşte CHP'nin Genel Başkan yardımcıları:

Genel Sekreter Selin Sayek Böke

Parti Sözcüsü Deniz Yücel

Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat

Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi

Yurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tüm

Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu

Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz

Hazine Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe

İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan

Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen

Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalay

Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel

Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç

Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı

Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir

Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz

Sanayi ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş

Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Edem

Ulaştırma ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karusu
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