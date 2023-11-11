CHP’de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli olurken, Genel Başkan Özgür Özel’in yardımcıları da netleşti.



38’inci Olağan Kurultay’ın ardından yapılan ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında Özel’in A takımı belli oldu.



Özel, Kurultay’da partisini koronavirüs salgınında Sağlıktan Sorumlu, Ukrayna-Rusya krizinde ise Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı bulunmamasıyla eleştirmişti.



Yapılan toplantının ardından CHP’de adeta bir ‘gölge kabine’ kuruldu. Dışişlerinden, sağlığabir çok alanda genel başkan yardımcısı belirlendi.



İşte Özgür Özel’in ‘gölge kabine’sinde yer alan isimler:



Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu



Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz



Hazine Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe



İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan



Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen



Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalay



Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel



Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç



Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı



Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir



Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz



Sanayi ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş



Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Edem



Ulaştırma ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karusu