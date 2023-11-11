CHP’de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli olurken, Genel Başkan Özgür Özel’in yardımcıları da netleşti.
38’inci Olağan Kurultay’ın ardından yapılan ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında Özel’in A takımı belli oldu.
Özel, Kurultay’da partisini koronavirüs salgınında Sağlıktan Sorumlu, Ukrayna-Rusya krizinde ise Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı bulunmamasıyla eleştirmişti.
Yapılan toplantının ardından CHP’de adeta bir ‘gölge kabine’ kuruldu. Dışişlerinden, sağlığabir çok alanda genel başkan yardımcısı belirlendi.
İşte Özgür Özel’in ‘gölge kabine’sinde yer alan isimler:
Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu
Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz
Hazine Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe
İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan
Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen
Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalay
Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel
Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç
Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı
Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir
Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz
Sanayi ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş
Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Edem
Ulaştırma ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karusu