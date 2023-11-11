Tunç: Yargıdaki sorun yeni anayasa ile çözülür

Anayasa değişikliği olmadan sorunun kalıcı olarak çözülemeyeceğini ifade eden Tunç, "TBMM'de grubu bulunan tüm partilerimizin, milletvekillerimizin artık bu sorun karşısında duyarlı olacaklarına yürekten inanıyorum. O nedenle bizim TBMM'de oturma eylemine değil, çalışma eylemine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararını tanımaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıkan yargı krizine ilişkin ilk kez konuştu.Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Hakimevi'ndeki Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuşan Tunç, "anayasanın birbiriyle çelişen birçok maddesi olduğunu" belirterek, "Farklı yorumlanarak kanun koyucunun iradesi dışında uygulanan ya da uygulanmayan maddeleri olduğunu" savundu. Tunç, "Anayasa'nın 153. Maddesine göre AYM'nin kararları herkesi bağlar, evet. Böyle bir madde varken, 154. Maddeye de baktığımız zaman Adliye Mahkemelerinden verilen kararların son inceleme merciinin Yargıtay olduğu da belirtiliyor. Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisinin olmadığını hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyeden oluştuğunu hatırlatarak AYM'nin önünde halihazırda 129 bin 900 bireysel başvuru dosyasının bulunduğunu belirten Tunç, bu üyelerin süresi içinde dosyaları inceleyebilmesinin imkansız olduğunu, AYM'nin kendisinin de bundan yakındığını öne sürdü.Adalet Bakanı, sorunun çözümü için yeni bir anayasaya işaret etti. Tunç, "Sorunun çözümü; yeni bir anayasa yapmaktan, demokratik, kuşatıcı bir anayasa yaparak bu tür çelişkileri ortadan kaldıracak değişiklikleri gecikmeden yapmaktan geçiyor" diye konuştu.Anayasa Mahkemesi, Gezi davası kapsamında cezaevindeyken TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'a ilişkin verdiği hak ihlali kararında açıkça Atalay'ın tahliyesinin sağlanmasını istedi.Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise hak ihlali kararına "uyulmamasına" karar verdi. Atalay hakkındaki mahkûmiyet hükmünün kesinleştiğini belirten Yargıtay, kararı Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi işlemlerine başlanması için TBMM Başkanlığı'na gönderdi.3. Ceza Dairesi, ayrıca Anayasa hükümlerini ihlal ettiği ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aştığı iddiasıyla "hak ihlali kararı veren AYM üyeleri" hakkında için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.