Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Valiliği 'turuncu alarm' verdi: 3 saatlik periyoda dikkat /11 Kasım 2023 17:33

İstanbul Valiliği 'turuncu alarm' verdi: 3 saatlik periyoda dikkat

Valilik, "Önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" dedi.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Türkiye genelinde hüküm süren kuraklığın ardından İstanbul'daki barajlar dip seviyesine gelirken, Meteoroloji hafta sonu sağanak beklendiğini duyurdu. İstanbul ve Marmara'ya düşmesi beklenen yağışın, aralıklarla pazartesi ve çarşamba günü de süreceği bildirildi.

AKOM ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Marmara'da etkili olan lodos, Bursa ve Çanakkale'de birçok deniz seferinin iptal edilmesine neden olurken, İstanbul için AKOM, öğle saatlerine dikkat çekmişti.

'LODOSUN ARDINDAN SAĞANAK' UYARISI

AKOM tarafından İstanbul için yapılan fırtına ve sağanak uyarısında, "İstanbul'da, lodos yönlü rüzgarın cumartesi öğle saatlerinden sonra şiddetini artıracağı, akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle 'kuvvetli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Beraberinde ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi' yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

AVRUPA YAKASINDA BAŞLADI

Bu açıklamadan saatler sonra İstanbul'un Avrupa yakasında saat 13.40'tan itibaren etkili olan sağanak zor anlar yaşattı. Baraj doluluk oranının bu sabah yüzde 16.18 olarak ölçüldüğü, 'turuncu' alarm verilen İstanbul'da sağanağın yarın öğleye kadar etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ: 3 SAATLİK PERİYODA DİKKAT

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada da, "Son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulunuldu.

TURUNCU ALARM NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
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