Hamas'tan Gazze zirvesine mesaj: 'ABD'ye karşı gücünüzü kullanın'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Hamas'tan yapılan açıklamada, tıbbi, insani ve yardım gibi uzmanlık alanlarında komiteler oluşturulması ve insani yardımların Gazze'ye geçişi için derhal Refah Sınır Kapısı'na yönlendirilmesi istendi.





Hamas, Riyad'da toplanan liderleri, 'Gazze Şeridi'ne karşı yürütülen soykırım savaşının doğrudan sorumluluğunu taşıyan ABD yönetimine baskı yapmak için tüm Arap ve İslam aleminin gücünü kullanmaya' çağırdı.





Hamas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 'Gazze' gündemiyle düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, liderlere İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 'derhal' durdurulması için 'tarihi ve kesin bir karar' almaları çağrısında bulunuldu.Açıklamada, Gazze Şeridi'nde hizmet dışı kalan veya hizmet dışı kalacak tüm hastanelerin toplu mezarlara dönüşmeden kurtarılması için her türlü yardım, tıbbi, gıda ve yakıt malzemelerinin girişinin sağlanması gerektiği kaydedildi.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' isimli kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı ve kara harekatı başlattı.İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli rehine bulunuyor.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.