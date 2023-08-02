'CHP'deki en güvenilir siyasetçi' kim?

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP'de "değişim" ekibinin ortaya çıkmasının ardından anket şirketleri de çalışmalarını farklı bir yöne çevirdi. ALF Araştırma tarafından yapılan bir anket çalışmasında katılımcılara "CHP’deki siyasetçiler içerisinde en güvendiğiniz 3 ismi söyler misiniz?" sorusu yöneltildi.



25-28 Temmuz tarihlerinde 2000 kişi ile yapılan araştırmada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu değerlendirme dışında bırakıldı.



Verilen yanıtlara göre CHP seçmeninin en güvendiği siyasetçiler şöyle:



1-Özgür Özel: Yüzde 55,7

2- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53

3- Mustafa Sarıgül: Yüzde 44,1

4- Ali Mahir Başarır: Yüzde 42

5- Canan Kaftancıoğlu: Yüzde 40,7

6- Oğuz Kaan Salıcı: Yüzde 40,2

7- Ahmet Akın: Yüzde 38,4

8- Mansur Yavaş: Yüzde 36,4

9- Veli Ağbaba: Yüzde 35