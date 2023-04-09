CHP'den aday gösterilmeyen isimlerle ilgili açıklama

Aday listelerinin teslimi için geri sayım sürerken, CHP'de liste dışı kalan kimi isimler netleşti. CHP, bu isimlerle ilgili açıklama yaparken 'Bakan mı yapılacaklar' sorusu gündeme geldi.





CHP, milletvekili aday listesinde gösterilmeyen bazı isimlerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:





"Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ortak liste mutabakatının doğal sonuçlarından biri olarak, Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam’ın da aralarında bulunduğu 27. dönem milletvekillerimizden bazıları, yeni dönem için aday gösterilememiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak, yeni dönemde kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden, devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacaktır."