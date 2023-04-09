Zelensky Müslüman askerlerle iftar yaptı

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev’deki Kırım Tatar Kültür Merkezinde müslüman askerlerle iftar yaptı ve müslümanların Ramazan ayını tebrik etti.





Düzenlenen iftar programında Ukrayna Devlet Başkan Yardımcıları Andriy Yermak ve Andriy Sybiga, Kırım Tatar halkının manevi lideri Mustafa Cemiloğlu, Kırım Tatar Halk Meclisi Başkanı Tamila Taşeva ve başka yetkililer katıldı.





Kırım Tatar Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Ukrayna ordusu saflarında bulunan Müslüman askerlere hitaben konuşan Zelenskiy, "Devletimizin resmi hayatına yeni bir saygı geleneği ekliyoruz. Ukrayna'daki yüzbinlerce Müslüman ve dünyanın Müslüman toplumu farklı ülkeler, farklı milletler, kutsal Ramazan ayı boyunca sıkı bir oruç tutuyor. Güneş battıktan sonra iftar yemeği veriliyor. Bu, Ukrayna'da her yerde ve hatta cephede, savaş koşullarında bile saygı görüyor. Bu yıldan itibaren her yıl Ukrayna'da Devlet Başkanı'nın katılımıyla böyle özel bir saygı etkinliği düzenlenecek ve bu, bugün ilk kez Kırım Tatar Kültür Merkezi'nde düzenlendi" dedi.