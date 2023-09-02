CHP'den Perinaz Mahpeyker Yaman açıklaması

Yapılan açıklamada Yaman'ın danışman olmadığı ifade edildi. CHP'nin geçtiği bilgi notu şöyle:
Genel seçimlerin ardından gerçekleşen MYK değişikliğinin hemen akabinde, 4 Haziran 2023 tarihli genelge ile; o tarihe kadar görev yapan Genel Başkan danışmanlarının görevleri sona ermiştir.
O tarih sonrasında yapılan başdanışman yahut danışman atamaları kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Bu bağlamda, ilgili tarih (4 Haziran 2023) ve genelge sonrasında; ismi geçen “Perinaz Mahpeyker Yaman” isimli bir danışman ataması yapılmamıştır.