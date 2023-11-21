Samanyolu Haber /Gündem / Çikolata sevenlere kötü haber /21 Kasım 2023 01:43

Çikolata sevenlere kötü haber

Çikolatanın en önemli hammaddesi kakaonun fiyatları son 45 yılın zirvesine çıktı. Fiyatlardaki artış, raflardaki atıştırmalık ürünlere yansıyacak.

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Kakao fiyatları, yaşanan arz sıkıntısı sebebiyle 1978'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Çikolatanın ana maddesi kakaonun metrik ton fiyatı New York borsasında 4 bin doların üzerine çıktı.

Fiyatlarının artmasına etkenlerden birisi en büyük kakao üreticileri olan Gana ve Fildişi Sahili bölgesinde yaşanan kötü hava koşulları. Kötü hava koşulları sebebiyle hasat geç başlarken kakaoda arz açığı endişelerini de beraberinde getirdi.

Bu yıl içerisinde yüzde 40 değer kazanan kakao, henüz 1977 yılındaki seviyesi olan 5 bin 379 dolara ulaşmasa da arz tarafında yaşanan olumsuz durumun kakaonun fiyatlarını bir süre daha etkilemesi bekleniyor.

Kakaoda yaşanan fiyat artışları raflardaki atıştırmalık ürünlere de yansıyacak.
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