Euro'da yeni tarihi zirve! Dolar 29'a koşuyor

Türkiye'nin kredi iflas takası priminde (CDS) ay başında jeopolitik endişelerin de etkisiyle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş geçen hafta yerini belirgin düşüşe bıraktı. Geçen haftayı 356/361 baz puandan tamamlayan 5 yıllık CDS dün de düşüşünü sürdürerek günü 339/346 seviyesinde tamamladı. Genel seçimler döneminde CDS 700 baz puanın üzerindeydi.





Öncü veriler Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinde seçim sonrası başlayan artış trendinin geçen hafta 6 milyar dolar ile devam ettiğini gösteriyor.





TL'nin seviyesini belirlemek için rezerv satışlarına seçim sonrası son verilmesinin ardından rezervlerde başlayan yükseliş trendi Haziran ayından bugüne devam ediyor.









Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu bankacılar 17 Kasım ile biten haftada toplam rezervlerin 134.5 milyar dolara yükseleceğini bunun da Eylül 2014'ten veri en yüksek veriye işaret ettiğini söylediler.





GÖZLER 'MERKEZ' KARARINDA

Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı haftanın en önemli gündemi olarak öne çıkıyor. TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin ertelenen görüşmeler ile jeopolitik gelişmeler ve iç siyaset de piyasa gündeminde.





Reuters anketine göre, dezenflasyonda kararlılık mesajı veren Merkez Bankası'nın (TCMB) bir haftalık repo faizini bu hafta 250 puan artışla yüzde 37.5'e çekerek sıkılaştırma adımlarına devam etmesi bekleniyor.





TCMB Haziran'da 650 bp, Temmuz'da 250 bp, Ağustos'ta 750 bp, Eylül ve Ekim'de 500'er bp olmak üzere beş toplantıda toplam 2,650 bp faiz artırmıştı. Bu ay faiz artışının devam etmesi ancak hızının 250 baz puana yavaşlaması bekleniyor.





Ankete göre politika faizinde 16 ekonomist 250 baz puan, üç ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve bir ekonomist ise 300 baz puan artış tahmininde bulundu.





TCMB güncel mesajlarında enflasyon görünümünde belirgin iyileşme başladığını söylemek için erken olduğunu ancak aylık bazda enflasyonda yavaşlamanın başladığına dikkat çekiyor.





TÜFE'nin yüzde 70-75 civarında Mayıs 2024'te zirve yapacağını daha sonra baz etkisi, para politikasının birikimli etkileri, TL mevduata geçişin devamı, iç talep soğuması, kur, rezerv artışı gibi bütünsel etkisiyle TCMB enflasyonda "hızlı bir iniş" başlayacağını öngörüyor.





Dolar TL bu sabah güne 28.79 civarında başlarken Foreks piyasasında Euro TL gün içi en yüksek 31.64'ü görerek zirve tazeledi. TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28 oldu.





Saat 09.20'de dolar TL 28.75 Euro TL ise sınırlı düşüşle 31.54 bandında işlem görüyor.





KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, Wall Street'teki kazanımların desteğiyle iki haftanın zirvesine yükselirken, dolar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında sona geldiği beklentileriyle iki buçuk ayın dip seviyesine geriledi.





Borsalar ABD'de enflasyonun hafifliyor olabileceğini gösteren verilerin, Fed'in parasal sıkılaştırmanın sonuna geldiği ve gelecek yıl faiz indirimlerine başlanabileceği yönündeki beklentileri kuvvetlendirmesiyle Kasım ayında genel olarak toparlandı.





ABD'de Perşembe günü gerçekleşecek Şükran Günü tatili öncesinde haftanın çoğunda işlem hacminin düşük olması bekleniyor.