Biden'dan yeni gaf: İki ünlü ismi karıştırdı

Son dönemde dil sürçmeleriyle, yönünü bulamaması ve merdivenlerden düşmesiyle gündemde olan ABD Başkanı Biden, dün de dünyaca ünlü pop yıldızları Taylor Swift ve Britney Spears’ı karıştırdı.



Liberty ve Bell adlı hindilerin canlarının bağışlanmasına yönelik törende konuşan Biden, konser turnesi kapsamında Brezilya’da bulunan Taylor Swift’ten “Britney” diye bahsetti.



Müzik dünyasının son dönemdeki en gözde yıldızlarından Taylor Swift, müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle ABD’de tarihe geçti.



Dünyaca ünlü şarkıcı 41 yaşındaki Britney Spears ise 2014 ve 2015 yılları arasında kariyerinin zirvesine ulaşmıştı. Son zamanlarda yayınladığı anı kitabıyla dikkat çekiyor. Spears'ın kitabı ilk hafta bir milyon satarak en çok satanlar listesinde ilk sıraya yerleşmeyi başardı.



24 Ekim'de yayınlanan Spears'ın anı kitabında; aşkları, akıl sağlığı sorunları ve vasilik davası gibi merak edilen konular da yer alıyor.



Sürekli olarak hatalı konuşan ve Biden’ın gelecek yıl yapılacak seçimlerde ikinci dönem için aday olup seçilirse 20 Ocak 2029’da görevden ayrılırsa 86 yaşında olacak.



Cumhuriyetçilerin 2024 seçimlerinde Biden’a meydan okuyacak aday adaylarının başında gelen ABD’nin eski başkanı Donald Trump ise şu anda 77 yaşında.



Diğer taraftan, Eylül ortasında yapılan bir Reuters/Ipsos anketinde seçmenler Biden’ın yaşı ve göreve uygunluğu konusunda endişelerini dile getirdi.



Demokratların yüzde 65’i de dahil olmak üzere ankete katılanların yüzde 77’si Biden’ın başkan olmak için çok yaşlı olduğunu belirtirken, sadece yüzde 39’u Biden’ın başkanlık için zihinsel olarak yeterince keskin olduğunu bildirdi.



Buna karşılık, ankete katılanların yüzde 56’sı Trump’ın bu makam için çok yaşlı olduğunu söylerken, yüzde 44’ü başkanlığın zorluklarının üstesinden gelebilecek kadar zihinsel olarak keskin olduğunu belirtti.