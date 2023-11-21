Samanyolu Haber /Dünya / İsrail devlet televizyonu duyurdu: İsrail Hamas'tan cevap bekliyor /21 Kasım 2023 00:38

İsrail devlet televizyonu duyurdu: İsrail Hamas'tan cevap bekliyor

İsrail devlet televizyonu KAN’da İsrail’in esir takası anlaşmasına yeşil ışık yaktığı ve Hamas'ın yanıtını beklediği ifade edildi.

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KAN’da konuşan analist Roi Şaron, Tel Aviv yönetiminin esir takasıyla ilgili “Hamas'ın taleplerini kabul ettiğini ve karşı tarafın yanıtını beklediğini” iddia etti.

“Bir anlaşmaya varmaya her zamankinden daha yakın olduğumuz için şu anda kritik saatlerdeyiz” diyen Şaron, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz günlerde Hamas İsrail’e bir teklif iletti ve Hamas’ın şart ve taleplerinin kabul edilmesi konusunda İsrail’de mutabakata varıldı. Artık top Hamas’ın sahasında ve Hamas’ın aslında sorumluluk ve ciddiyet göstermesi gerekiyor. Olumlu yanıt verirse doğrulanabilir bir anlaşmaya girmiş olacağız.”

ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı açıklama ile “esir takası anlaşmasının yakın olduğunu” söylemişti.

İSRAİL VE HAMAS’IN ‘REHİNE’ AÇIKLAMALARI

İsrail ile 7 Ekim’den beri çatışan Hamas, sık sık elinde tuttuğu rehinelerle ilgili bir anlaşma yapılması gerektiğini gündeme getiriyordu. Örgüt, bu anlaşmanın ateşkesi de içermesi gerektiğini belirtirken Tel Aviv, ateşkesi içeren bir anlaşmaya şiddetle karşı çıkıyordu. Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililer, “Hamas yok olana kadar savaşın devam edeceğini belirterek” bir ateşkesi reddeden açıklamalar yapmıştı.

Bu sırada İsrail içinde de tansiyon yükseliyor. Aileleri esir alınan kişiler ve onlara destek verenler sık sık bir anlaşma yapılması için eylem düzenliyor, hükümetten neden anlaşma yapılmadığına dair sorulara yanıt vermesini istiyor.

Hamas'ın elinde 239 İsrailli rehine olduğu ifade ediliyor. Ancak örgüt, “İsrail'in saldırılarında bazı esirlerin öldüğünü” iddia eden açıklamalar yapıyor.
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