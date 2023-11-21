Kılıçdaroğlu: Çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum

Gazete Duvar'da yer alan habere göre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Partimize yönelik iftiralar üzerine…" notuyla bir video paylaştı.



Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği kurultayın ardından ortaya atılan çeşitli iddialarla ilgili "partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:



"Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi ailem, kurultayımızdan sonraki süreç üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Gerek sosyal medya gerekse televizyon programlarında partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum. Muhakkak ki bu kumpaslara yeltenen art niyetli gruplar olmuştur ya da olacaktır. Ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın."