Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray’dan 25 milyon Euro’luk dev anlaşma! /20 Kasım 2023 23:54

Galatasaray’dan 25 milyon Euro’luk dev anlaşma!

Galatasaray, Puma ile 5 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Galatasaray dev anlaşma ile kasasına toplam 25 milyon Euro koyacak.

Galatasaray’dan 25 milyon Euro’luk dev anlaşma!

Galatasaray Kulübü, Puma ile 5 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray’ın önümüzdeki 5 yıl forma tedarikçisi Puma olacak.

Sarı kırmızılı takım, 5 yıllık dönemde toplamda 25 milyon Euro ödeme alınacağını belirtti.

Yapılan açıklamada, “Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi AŞ (Puma) arasında, 2024/2025 Futbol Sezonunun başlayacağı tarih olan 01.07.2024 Tarihinden itibaren başlayacak ve 2028/2029 Futbol sezonunun sona erme tarihi olan 30.06.2029 tarihinde sona erecek ve 5 (beş) futbol sezonu için geçerli olacak bir Sponsorluk ve Lisans Sözleşmesi akdedilmiştir.

Puma, işbu Sponsorluk ve Lisans Sözleşmesi kapsamında Şirketimize toplamda net 25.000.000 EURO tutarında bir sabit ödeme, sportif başarıya dayalı oluşturulmuş olan prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi ve bunların dışında ayrıca Puma tarafından satışı yapılacak olan Şirketimiz Lisanslı ürünleri üzerinden hesaplanacak tutarda telif ödemesi yapacaktır” denildi.

FENERBAHÇE İLE 2 YIL UZATTILAR

Fenerbahçe ve Puma arasında 2021 yılında imzalanan resmi sponsorluk anlaşması 2 yıl daha uzatıldı. Yeni anlaşmayla beraber Fenerbahçe futbol takımlarının 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında giyeceği resmi forma ve ürünler PUMA tarafından hazırlanacak.
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