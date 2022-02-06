Çiller'in avukatından 'yeni parti' açıklaması

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönlendirmesiyle Çiller'in siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaların ‘gerçeği yansıtmadığını’ duyurdu.



Özaşık, yaptığı yazılı açıklamada şu sözlere yer verdi:



“Bazı medya organlarında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair meydana getirilmek istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”