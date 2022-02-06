Samanyolu Haber /Gündem / Çiller'in avukatından 'yeni parti' açıklaması /06 Şubat 2022 18:01

Çiller'in avukatından 'yeni parti' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın, Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tansu Çiller'in yeni bir parti kuracağı yönündeki iddia, Çiller'in avukatı tarafından yalanlandı.

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Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönlendirmesiyle Çiller'in siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaların ‘gerçeği yansıtmadığını’ duyurdu.

Özaşık, yaptığı yazılı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Bazı medya organlarında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair meydana getirilmek istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”
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