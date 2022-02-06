Samanyolu Haber /Gündem / Şahan Gökbakar'dan AKP'li başkana tepki /06 Şubat 2022 17:22

Şahan Gökbakar'dan AKP'li başkana tepki

2023 yılını işaret ederek "Yüz yıllık hesaplaşma olacak." ifadelerini kullanan AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a tepki gösteren komedyen Şahan Gökbakar, sayın belediye başkanı, konuyu biraz daha açar mısınız? 100 yıl önce bildiğim kadarıyla en önemli olay Cumhuriyet ilan edilmesi. O halde hesaplaşma 100 yıllık ise, cumhuriyetle mi?" ifadesini kullandı.

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Komedyen Şahan Gökbakar, 2023 seçimleri için "Yüz yıllık hesaplaşma olacak" diyen AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a tepki gösterdi.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Haziran 2023'te düzenleneceği belirlenen seçimlerle ilgili konuşmasında "Yüz yıllık hesaplaşma olacak" diyen AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"NASIL BİR 'HESAPLAŞMA' OLACAK?"

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Gökbakar, "2023'te 100 yıllık hesaplaşma olacak" diyen sayın belediye başkanı, konuyu biraz daha açar mısınız? Sizin deyişinizle nasıl bir 'hesaplaşma' olacak. 100 yıl önce bildiğim kadarıyla en önemli olay Cumhuriyet ilan edilmesi. O halde hesaplaşma 100 yıllık ise, cumhuriyetle mi?" ifadesini kullandı.
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