Fenerbahçe'nin Kadıköy performansı tersine döndü

KADIKÖY'DE KAZANMAKTA ZORLANIYORCumhuriyet'te yer alan habere göre uzun yıllar boyunca "Kadıköy'den çıkış yok" sloganıyla rakiplerine zorlu deplasmanlar yaşatan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'ndaki son 32 maçında 17 galibiyet alabildi.
Yüzde 53'lük galibiyet oranı yakalayabilen sarı-lacivertliler, 5 maçtan beraberlik, 10 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Kadıköy'deki başarısız sonuçların ardından yönetim ve futbolcular taraftarların yoğun tepkisine maruz kaldı.
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda salı günü Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.