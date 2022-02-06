Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'nin Kadıköy performansı tersine döndü /06 Şubat 2022 17:12

Fenerbahçe'nin Kadıköy performansı tersine döndü

Bir dönem seyircisi önünde aldığı galibiyetlerle dikakt çeken Fenerbahçe'de bu istatistik tersine bir seyir izlemeye başladı.

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Fenerbahçe Kadıköy'de eski günlerini arıyor. Sahasında Medipol Başakşehir'e yenilerek zirvenin 20 puan gerisinde kalan sarı lacivertliler, son 2 sezonda iç sahada galibiyete ulaşmakta zorlanıyor.

KADIKÖY'DE KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre uzun yıllar boyunca "Kadıköy'den çıkış yok" sloganıyla rakiplerine zorlu deplasmanlar yaşatan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'ndaki son 32 maçında 17 galibiyet alabildi.

Yüzde 53'lük galibiyet oranı yakalayabilen sarı-lacivertliler, 5 maçtan beraberlik, 10 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Kadıköy'deki başarısız sonuçların ardından yönetim ve futbolcular taraftarların yoğun tepkisine maruz kaldı.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda salı günü Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.
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