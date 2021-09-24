Samanyolu Haber /Ekonomi / Çin Merkez Bankası'ndan flaş Bitcoin hamlesi! /24 Eylül 2021 20:25

Çin Merkez Bankası'ndan flaş Bitcoin hamlesi!

Çin Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili "Kripto para faaliyetleri yasal değildir" ifadelerini kullandı ve ülkedeki bütün faaliyetlerini durdurdu.

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Çin Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili kararını açıkladı. Yapılan açıklamada, kripto para birimiyle ilgili tüm işlemlerin ‘yasa dışı’ olduğunu ve yasaklanması gerektiği belirtildi.

Merkez Bankası, Bitcoin ve Tether dahil olmak üzere kriptoların resmi izinli para birimi olmadığını ve piyasada dolaşıma giremeyeceğini söyledi.

Bloomberg’te yer alan habere göre açıklamada, kripto ile ilgili tüm işlemlerin yasa dışı finansal faaliyetler olduğu vurgulandı. Çin, ülkede kripto para madenciliğini de yasaklamıştı.
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