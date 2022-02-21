Credit Suisse'teki sızıntı birçok kirli hesabı ortaya çıkardı.

Dünyanın önde gelen bankalarından Credit Suisse'den yapılan büyük sızıntı işkence, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, yolsuzluk ve diğer ciddi suçlara karışan müşterilerin gizli servetini ortaya çıkardı.





Guardian'ın haberine göre, dünyanın dört bir yanındaki 30 bin Credit Suisse müşterisiyle bağlantılı hesapların ayrıntıları, İsviçre'nin en tanınmış finans kurumlarından birinde tutulan 100 milyar İsviçre Frangı'ndan fazla parayla ilgili maskeleri düşürdü.









Sızıntı, şüpheli müşterileri ve yasadışı fonları ayıklamak için onlarca yıl boyunca tekrarlanan taahhütlere rağmen, Credit Suisse'in kapsamlı durum tespiti başarısızlıklarına işaret ediyor. Guardian, verilere özel erişim verilen bir medya kuruluşları konsorsiyumunun parçası.





Credit Suisse'in dünya çapındaki panoramik bir dizi yüksek riskli müşteri için defalarca banka hesaplarını nasıl açtığını veya sürdürdüğünü ortaya koyabiliriz.





Filipinler'de bir insan kaçakçısı, rüşvetten hapse atılan bir Hong Kong borsa patronu, Lübnanlı pop yıldızı kız arkadaşının öldürülmesi emrini veren bir milyarder ve Venezuela'nın devlet petrol şirketini yağmalayan yöneticiler ile Mısır'dan Ukrayna'ya yozlaşmış politikacıları içeriyor.BanVerilerdeki Vatikan'a ait bir hesap, bir kardinal de dahil olmak üzere birçok sanığın devam eden bir ceza davasının merkezinde yer alan Londra mülkünde sahte olduğu iddia edilen bir yatırıma 350 milyon Avro harcamak için kullanıldı.





Büyük banka verileri hazinesi, kimliği belirsiz bir muhbir tarafından Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdırıldı. Bilgiyi sızdıran kaynak, yaptığı açıklamada, "İsviçre bankacılık gizlilik yasalarının ahlaksız olduğuna inanıyorum. Finansal gizliliği koruma bahanesi, vergi kaçakçılarının işbirlikçileri olarak İsviçre bankalarının utanç verici rolünü örten bir incir yaprağından ibarettir" diyor.





Credit Suisse, İsviçre'nin katı bankacılık gizliliği yasalarının, bireysel müşterilerle ilgili iddialar hakkında yorum yapmasını engellediğini söyledi.





Bankadan yapılan açıklamada, "Credit Suisse, bankanın sözde iş uygulamalarıyla ilgili iddiaları ve çıkarımları şiddetle reddediyor" denildi ve muhabirler tarafından ortaya çıkarılan konuların "bağlam dışında alınan ve bankanın işlerinin taraflı yorumlarına yol açan seçici bilgilere dayandığını" savundu.





Banka, ayrıca iddiaların büyük ölçüde tarihsel olduğunu, bazı durumlarda "finansal kurumların yasalarının, uygulamalarının ve beklentilerinin şu an olduğundan çok farklı olduğu" bir döneme dayandığını söyledi.





Verilerdeki bazı hesaplar 1940'larda aktifken, üçte ikisinden fazlası 2000'den sonra açıldı. Bu hesapların çoğu son on yılda hala açıktı ve bir kısmı bugün de aktif.