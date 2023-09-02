Danimarka, Rus Büyükelçiliği personel sayısını azalttı

SAMANYOLUHABER / MOSKOVA



29 Eylül tarihine kadar azaltılması gerektiğini Danimarka Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlandı. Rusya büyükelçiliğinde beş diplomat ile yirmi idari ve teknik çalışanın kalması gerekecek.



Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Büyükelçisi Vladimir Barbin'e, Kopenhag'daki Rusya Büyükelçiliği personelinin, Moskova'daki Danimarka diplomatik misyonu personeliyle aynı sayıda olması gerektiğini bildirdi.



Danimarka Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca, Rus tarafının defalarca Rus istihbaratı çalışanlarına yönelik vize taleplerini de dahil etmeye çalıştığı belirtildi.



Nisan 2022'de Danimarka, 15 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu. Bu karar, Rus ordusunun Ukrayna'nın Bucha kentinde savaş suçları işlediği yönündeki raporların ardından ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından alındı. Aynı nedenle, Rusya'nın İtalya, İsveç, İspanya, Japonya ve diğer bazı ülkelerin büyükelçiliklerinin temsilcileri de sınır dışı edildi.



2023 yılında Rus diplomatların sınır dışı edilme süreci devam etti ancak bunun nedeni yurtdışındaki Rus büyükelçiliklerinde çalışan bazı çalışanların istihbarat faaliyetleri yürüttüğü yönündeki haberlerdi. Bu sebeple bu yılın ilk yarısında İsveç, Norveç, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki çok sayıda Rus diplomatik misyonlarının çalışanları sınır dışı edildi.