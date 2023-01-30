Davutoğlu: Sinan Ateş suikastının hesabını dört ay sonra biz soracağız

Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i evinde ziyaret eden Davutoğlu seçimlere atıfla, “Eşinize yapılan hain suikastın hesabını dört ay sonra biz soracağız. Sinan Ateş’in kanı yerde kalmayacak. Eşi ve çocuklarıyla kurduğu Türkiye hayalini biz gerçekleştireceğiz” dedi.



Ayşe Ateş ziyaretinde, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün, Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Hasan Hüseyin Bozok ve Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç da Davutoğlu’na eşlik etti. Ayşe Ateş Davutoğlu’na taziye ziyareti ve desteği için teşekkür etti.



Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi tutuklu bulunuyor.



Tutuklananlar arasında Ateş'in öldürülmesini azmettirdiği iddia edilen Doğukan Çep de bulunuyor.



Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, Çankaya Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.



Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanmış, başından vurulan Ateş ise başından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.