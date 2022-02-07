Derya Büyükuncu için yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Covid-19'a yakalanması ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldığını duyurdu.





Yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır" denildi.





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşımları nedeniyle Büyükuncu hakkında soruşturma başlatıldığını ve Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurmuştu