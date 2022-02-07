İBB'den burs alan AKP'li isim işe başladığı tarihte yurtdışındaymış

AKP'li üst düzey isimler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları usulsüz burslara ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.





İBB'DE İŞE BAŞLADIĞINDA YURT DIŞINDAYMIŞ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP tarafından yönetildiği dönemde AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan 2 milyon 233 bin lira burs verildiğini söyleyerek, AKP'nin sitesinde; Kalender'in işe başladığı 2007'de, yurt dışında ikamet ettiği bilgisinin yer aldığını söyledi.





"Burs skandalının ardı arkası kesilmiyor" diyen CHP'li Ağbaba, Rabia Kalender İlhan'in İBB iştiraki KİPTAŞ'a Şubat 2007'de girdiğini söyleyerek, "Doktora gidiş tarihi Kasım 2008. Buraya kadar her şey normal, ama bir gariplik var!" dedi.





''HİÇ İŞE GELMEDEN Mİ MAAŞ ALDI?''

Ağbaba, "AKP İstanbul İl Başkanlığı sitesinde Rabia K. İlhan'ın 2005-2015 yılları arasında 'yurt dışında' olduğu yazıyor. Yurt dışındayken nasıl işe başladı? Şubat 2007 ila Kasım 2008 arası hiç işe gelmeden mi maaş aldı? Bilmiyoruz. O da şanslı bursiyerlerden!" dedi.





Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:





"Peki, Rabia K. İlhan ne kadar burs almıştı: Tam 2 milyon 233 bin 616 lira! Tezinde 'kamu özel ortaklığı' çalışmış, kamu-belediye-özel ne kadar ortaklık varsa kendi hayatında da uygulamış. Tebrik ediyorum."





NE OLMUŞTU?

AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın, AKP İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan de arasında olduğu partililere AKP'nin İBB'yi yönettiği dönemde belediye tarafından yüksek miktarda burs verildiği ortaya çıktı.