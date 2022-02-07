Samanyolu Haber /Gündem / İletişim Başkanlığı'nda Fahrettin Altun'u korkutan kaza /07 Şubat 2022 18:10

İletişim Başkanlığı'nda Fahrettin Altun'u korkutan kaza

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı'nın merkez binasında asansör kazası yaşandı. Kaza sonrası iki kişi mahsur kaldı ve aynı esnada asansörü su bastı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Ankara Çukurambar’daki merkez binasında bugün öğle saatlerinde asansör kazası yaşandığı ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

DW Türkçe'den Eray Görgülü'nün haberine göre, saat 13.45 civarında yaşanan kaza sonucu iki kişi asansörde mahsur kaldı. Kaza sırasında aynı zamanda asansörü su da bastı. Ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verilirken, bir yandan da bina çalışanları, mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan iki kişi asansörden çıkartıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AYRILAN KAYNAKLA GÜNDEME GELMİŞTİ
İletişim Başkanlığı'nın binası, geçtiğimiz günlerde de 2022 yılı yatırım programında ayrılan kaynakla gündeme gelmişti. 25 katlı binada faaliyet gösteren İletişim Başkanlığı'na hizmet kapasitesini artırması için 30 milyon TL'lik kaynak ayrıldı.

Binanın bulunduğu alan, 15 Temmuz öncesinde iş insanı Akın İpek'e ait Atlantik AŞ'ye verilmişti. Yurt olarak inşa edilen bina ve şirkete 15 Temmuz sonrası el konulmuştu.

Önce Gençlik ve Spor Bakanlığının kullanımına verilen bina daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verilmişti. Bina 2020 yılında ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kullanımına tahsis edildi.
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