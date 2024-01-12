Samanyolu Haber /Ekonomi / Dev bankadan şok karar: Binlerce kişi işten çıkarılıyor /12 Ocak 2024 20:42

Dev bankadan şok karar: Binlerce kişi işten çıkarılıyor

ABD'nin büyük bankalarından Citigroup, 20 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

SHABER3.COM

Citigroup Mali İşler Direktörü (CFO) Mark Mason, bankanın 2 yıl içerisinde binlerce çalışanının işine son vereceğini duyurdu.

Yeniden yapılanmanın ilk çeyrek sonunda başlayacağını belirten Mason, işten çıkarmaların Citigroup'un gelir artışını engellemeyeceğini ifade etti.

Mason, Citigroup'un orta vadede çalışan sayısını 20 bin kişi azaltacağını bildirdi.

Citigroup'un bugün yayımladığı bilançosuna göre, banka geçen yılın dördüncü çeyreğinde 1,8 milyar dolar zarar etti. Bankanın hisse başına zararı da aynı dönemde 1,6 dolar oldu.

Citigroup, geçen yıl yeniden yapılandırma planı kapsamında organizasyonel değişikliklere gideceğini ilan etmişti.
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