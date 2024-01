Lokantada doğalgazdan zehirlendiler: Durumlari ağır

Sözcü'de yer alan habere göre Bingöl’ün Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir esnaf lokantasında doğalgaz sızıntısı nedeniyle 16 kişi zehirlendi.



Zehirlenenler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Durumu ağır olan 9 kişi ise ileri derece oksijen tedavisi için Diyarbakır’a sevk edildi.



'CAN KAYBININ OLMAMASI BİZİ SEVİNDİRDİ'



Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, zehirlenenlerin sağlık durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Veysel Tosun ve Başhekim Uzm. Dr. Samet Tatlı'dan bilgi aldı.



Burada açıklamalarda bulunan Vali Usta, olayda herhangi bir can kaybının olmadığını belirterek şunları kaydetti:



- "Küçük Sanayi Sitemizde hizmet veren bir esnaf lokantamızda, doğal gaz kaçağından dolayı bir zehirlenme ihbarı üzerine harekete geçtik. Zehirlenen vatandaşlarımızı hastanemize almaya başladık. Şu ana kadar 16 vaka bize intikal etti. Bunlardan 6 tanesini Diyarbakır’a sevk ettik, diğer 3 tanesini de sevk edeceğiz. Kalan 7 tanesinin de tedavilerine Bingöl Devlet Hastanesi’nde devam ediyoruz. Biz ikinci basamak hastanesi olduğumuz için, daha ileri bir oksijen tedavisi gerektiğini düşünüp, üçüncü basamak hastanesinde tedavi edilmesi gerektiği için, tedbir amaçlı toplam 9 hastamızı Diyarbakır’a sevk etmiş olacağız.



- Kalan 7 hastamızı da müşahede altında tutmaya devam edeceğiz. Bizi sevindiren olay, doğal gaz kaçağından dolayı bir patlamanın veya can kaybının olmaması bizi rahatlatan bir olay. Bunun yanında hastalarımızın da can kaybı olmaması sevindirici bir olay. Tedavilerine devam ederek bir can kaybı olmadan bu durumu atlatmayı ümit ediyoruz. Hastalarımızı ziyaret ettik, durumları iyi, moralleri yerinde. Doktorlarımız, hemşirelerimiz hastalarımızla yakından ilgileniyorlar. Diyarbakır’dan aldığımız bilgilere göre de tedavileri olumlu bir şekilde devam ediyor."