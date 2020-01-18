Dev göktaşı Dünyayı teğet geçecek

NASA, bugün akşam saatlerinde bir göktaşının Dünya'ya yakın bir geçiş yapacağını duyurdu. 200 metre çapındaki bu göktaşına '2009 BH2' ismi verilmiş. Göktaşının büyüklüğününse Londra'nın ünlü saat kulesi Big Ben'in iki katı olduğu söyleniyor.







Webtekno'nun aktardığına göre yakın geçiş sırasında göktaşının Dünya'ya olan uzaklığının 4,5 milyon kilometre olacağı hesaplanıyor. Dünyadan bakınca bu uzaklık çok gelebilir ancak astronomik ölçülere göre bu hayli 'yakın' bir mesafe sayılıyor.





Geçen ay NASA, Dünya'ya çarpma ihtimali olan bir göktaşını izlemeye aldığını açıklamıştı.





