Diana'nın oğlu Harry: Tek korkum tarihin tekettür etmesiydi

Eşi Meghan Markle ile İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki kamusal görevlerini bıraktıklarını açıklayarak tüm dünyayı şaşırtan Sussex Dükü Harry bu kararına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.



Geçen yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletine yerleştikten sonra ilk televizyon röportajını televizyon yıldızı Oprah Winfrey'ye veren Prens Harry, tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu söyledi.



CBS kanalı Prens Harry- Meghan Markle çiftinin 7 Mart'ta yayınlanması planlanan röportajından 2 kesit yayınladı. İkinci çocuklarını bekleyen çiftin el ele oturduğu görülen röportajda Harry, Fransa'nın başkenti Paris'te magazinciler tarafından takip edilirken kaza yaparak 36 yaşında hayatını kaybeden annesi Diana'ya atıfta bulunup "En büyük endişem tarihin tekerrür etmesiydi" dedi.



Daha önceki röportajlarında da 'zehirli' olarak nitelediği İngiliz basınının akıl sağlığını bozduğunu anlatan Harry, "Burada eşimle birlikte oturuyor olmaktan dolayı mutluyum. (Diana'nın) Yıllar önce tüm bu süreci tek başına göğüslemeye çalışmasının nasıl bir şey olduğunu hayal edemiyorum. İkimiz için de çok zor oldu ama en azından birbirimizin yanındaydık" ifadelerini kullandı.



Kliplerde siyah bir elbise giyen Markle'ın hiçbir ifadesine yer verilmezken Winfrey'nin "Sessiz mi kaldınız yoksa susturuldunuz mu? Bunu netleştirmek istiyorum" ve "Yaşamak imkansız hale gelmiş gibi miydi? Belli bir kırılma noktası olmuş. Oldukça şoke edici şeyler söylediniz" ifadeleri dikkat çekti.





?İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Harry ve eşi Sussex Düşesi Markle'ın bir süre önce bıraktıklarını duyurdukları Kraliyet Ailesi'ndeki kamusal görevlerine geri dönmeyecekleri açıklanmıştı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prens Harry ve Markle daha önce verilmiş olan onursal askeri unvanları da iade edecek.



Boşanmış, siyah ve ABD'li olduğu için İngiliz basını tarafından hayatı zorbalık ve ırkçılık derecesinde didik didik edilen Markle'ın, arasının iyi olmadığı babası Thomas Markle'a düğünden sonra yazdığı mektubun bulvar gazetelerinde yayınlanması basına karşı hoşnutsuzluğu iyice artırmıştı.