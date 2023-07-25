Samanyolu Haber /Dünya / Dijital ruble kullanıma girdi /25 Temmuz 2023 13:51

Dijital ruble kullanıma girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede dijital rublenin yürürlüğe girmesi ve kullanımına yönelik elektronik platform kurulmasına yönelik yasayı onayladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya Bankası tarafından hazırlanarak ve Parlamento’dan onay alan ‘Dijital Ruble Yasası’ Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayıyla yürürlüğe giriyor.

Rusya Federasyonu’nda ulusal para biriminin üçüncü biçimi olan dijital ruble böylece yasallaştı.

Vatandaşlar, Rusya Merkez Bankası tarafından işletilecek yeni bir elektronik platform aracılığıyla dijital ruble ile işlem yapabilecek.

Yasa 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.
Rusya Merkez Bankası dijital rublenin öncelikle ödemeler ve para transferleri için tasarlandığını, bu nedenle dijital ruble cinsinden vadeli mevduat hesabı açılması, faiz geliri elde edilmesi veya bu para formatında kredi alınmasının mümkün olmadığını belirtiyor.
Vatandaşlar için dijital rubleyle para transferleri ve ödemelerde komisyon alınmaması planlanırken, işletmelerin dijital ruble cinsinden işlem ve ödeme kabul tarifelerinde ise yüzde 0,3’lük komisyon uygulanacak.

Ayrıca, dijital ruble platformu çerçevesinde sağlanan hizmetler için tarifelerin belirlenmesi, dijital ruble ile izin verilen işlemlerin listesi gibi detaylar Merkez Bankası tarafından belirlenecek ve denetimi yapılacak.
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