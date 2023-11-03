Dilan-Engin Polat çiftine operasyonda gözaltı sayısı 24 oldu

Kara para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlamalarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.





Dilan Polat’a ait şirketin Ankara şubesini işleten Mustafa Özalp'in, Polat'a ait 1 milyon 800 bin lirayı nişanlısı Kübra Doğan'ın hesabına aktararak el konulmasını engellemeye çalıştığı belirlendi. Banka personelinin dikkatiyle fark edilen para kaçırma işlemi, engellendi.









Bunun üzerine savcılığa bilgi verildi ve savcılık kararıyla paraya el konuldu. Mustafa Özalp, Kübra Doğan ile birlikte şirketin diğer ortakları Gözde ve İsmail Bilgiç çifti de gözaltına alındı.





Öte yandan İstanbul’da haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliden Nilgün Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yılmaz isimli 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Ankara’daki 4 kişiyle de birlikte hakkında soruşturma yürütülenlerin sayısı 34’e yükselirken gözaltı sayısı ise 24 oldu. Ayrıca gözaltındakilerden 8’inin ise ifadelerinin tamamlandığı öğrenildi.





Dilan Polat ile Engin Polat çifti kardeşleri Sıla Doğu, Kürşat Polat ve avukatları Ahmet Gün ve Haydar Enes Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 18 kişiyle birlikte gözaltında.