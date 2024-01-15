Samanyolu Haber /Gündem / Dilan Polat’ın sürgün yiyen savcısı mesleği bıraktı; Gerekçesi eşinin ilişkileri /15 Ocak 2024 16:55

Dilan Polat’ın sürgün yiyen savcısı mesleği bıraktı; Gerekçesi eşinin ilişkileri

Dilan Polat dahil üç büyük dosyanın soruşturmasını yürütürken Erzurum’a sürgün edilen savcı Gökalp Kökçü'nün eşinin, Adnan Oktar grubuyla ilişkisi olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından emeklilik dilekçesi veren Kökçü, mesleği bıraktı.

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Kara para aklama suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan-Engin Polat dahil üç büyük soruşturmayı yürütürken Erzurum’a sürgün edilen savcı Gökalp Kökçü’nün 2021’de evlendiği avukat İ.K’nin Adnan Oktar grubuyla bağlantısı olduğu ileri sürülmüştü. İddialarının ardından Gökalp Kökçü, emeklilik dilekçesini vermişti. HSK savcı Kökçü’nün emeklilik dilekçesini kabul etti.

MESLEĞİ BIRAKTI
Gazeteci Barış Pehlivan, Kökçü'nün mesleği bıraktığını X (Twitter) hesabından duyurdu. Pehlivan'ın paylaşımı şöyle:

"Dilan Polat dosyasıyla son dönemde sıkça gündeme gelen, İstanbul Adliyesi’nde kendisinden kapatılması istenen dosyaları HSK’ya şikayet eden savcı G.K.; eşinin Oktar Grubu ile geçmişteki bağlantısını gösteren haberlerin ardından emeklilik dilekçesi vermişti. HSK, bugün talebi kabul ederek Savcı G.K. hakkında emeklilik kararı verdi.
Erzurum’a tayin edilen Dilan Polat dosyasının savcısı böylece mesleği bırakmış oldu."
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