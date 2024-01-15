Dilan Polat’ın sürgün yiyen savcısı mesleği bıraktı; Gerekçesi eşinin ilişkileri

Kara para aklama suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan-Engin Polat dahil üç büyük soruşturmayı yürütürken Erzurum’a sürgün edilen savcı Gökalp Kökçü’nün 2021’de evlendiği avukat İ.K’nin Adnan Oktar grubuyla bağlantısı olduğu ileri sürülmüştü. İddialarının ardından Gökalp Kökçü, emeklilik dilekçesini vermişti. HSK savcı Kökçü’nün emeklilik dilekçesini kabul etti.







MESLEĞİ BIRAKTI



Gazeteci Barış Pehlivan, Kökçü'nün mesleği bıraktığını X (Twitter) hesabından duyurdu. Pehlivan'ın paylaşımı şöyle:





"Dilan Polat dosyasıyla son dönemde sıkça gündeme gelen, İstanbul Adliyesi’nde kendisinden kapatılması istenen dosyaları HSK’ya şikayet eden savcı G.K.; eşinin Oktar Grubu ile geçmişteki bağlantısını gösteren haberlerin ardından emeklilik dilekçesi vermişti. HSK, bugün talebi kabul ederek Savcı G.K. hakkında emeklilik kararı verdi.

Erzurum’a tayin edilen Dilan Polat dosyasının savcısı böylece mesleği bırakmış oldu."