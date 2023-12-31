Samanyolu Haber /Dünya / Dilenciler İçişleri Bakanı'nı protesto etti! /31 Aralık 2023 11:14

Dilenciler İçişleri Bakanı'nı protesto etti!

Başkentte dilencilik yasağını onaylayan Lüksemburg İçişleri Bakan'ının evi protestocuların hedefi oldu. Bakan'ın evinin cephesindeki duvara "Dilenme yasağına hayır" yazan protestocular hakkında şikayetçi olduğu bildirildi.

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Protestocular, Lüksemburg'un başkentinde dilenciliğin yasaklanması kararını onaylayan İçişleri Bakanı Leon Gloden'in evini hedef aldı.

Luxemburger Wort gazetesinin haberine göre, Gloden'in evinin cephesindeki duvara "Dilenme yasağına hayır" yazan protestocular ayrıca Bakan'ın oğlunun arabasının lastiklerini patlattı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Gloden, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokratlar argümanlarla tartışır, evimin cephesine yazılan grafitilerle veya oğlumun arabasının patlatılmış lastikleriyle değil. Bu tür eylemlerle siyasi duruşumu ya da kararlarımı değiştirmeyeceğim." yorumunu yaptı.

Bakan'ın protestocular hakkında şikayetçi olduğu bildirildi.

Lüksemburg Belediye Meclisi'nce mart ayında alınan dilencilik yasağı kararını, eski İçişleri Bakanı Taina Bofferding mayıs ayında onaylamayı reddetmişti.

Gloden, aralık ayının başında selefinin ret kararını bozmuş, ardından Lüksemburg Belediye Meclisi başkentte "dilenme yasağını" uygulamaya koymuştu.

Karara göre, şehrin belirli bölgelerinde 07.00'den 22.00'a kadar dilenmek yasaklanırken, gelecek yıl ocak ayından itibaren yasağı ihlal ederken yakalanan kişiler 250 avroya kadar para cezası ödemek ya da birkaç gün hapis yatmak zorunda kalacak.
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