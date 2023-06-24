Samanyolu Haber /Sağlık / Diyabetli insan sayısı 2050'ye kadar iki kat artacak /24 Haziran 2023 10:15

Diyabetli insan sayısı 2050'ye kadar iki kat artacak

Araştırmacılar, önlem alınmazsa dünyadaki diyabetli insan sayısının 2050 yılına kadar iki kattan fazla artacağı uyarısında bulundu.

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Uzmanlar, önlem alınmazsa dünyadaki diyabetli insan sayısının 2050 yılına kadar iki kattan fazla artacağı uyarısında bulundu.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçütleri ve Değerlendirme Enstitüsü araştırmacılarının çalışmasında şu anda dünyada 529 milyon diyabet hastası bulunduğu belirtildi. Bu sayının 30 yıl içinde yaklaşık 1,3 milyar kişiye ulaşacağı öngörülüyor.

Vakaların çoğunun obeziteyle bağlantılı ve büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık türü olan tip 2 diyabet olduğu belirtildi.

Araştırmacılar bu hastalığın yaygınlık oranının yüzde 6,1 olduğunu ve bunun 2050 yılına kadar yüzde 9,8'e çıkabileceğini kaydetti. Yine aynı yıla kadar yaygınlık oranının Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yüzde 16,8'e, Latin Amerika ve Karayipler'de yüzde 11,3'e ulaşması bekleniyor. Ayrıca araştırmacılar, her ülkenin bundan etkileneceğini belirtiyor.

"Tüm sağlık sistemleri için zorlu bir durum"

Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından finanse edilen çalışma, The Lancet tıp dergisinde yayınlandı.

Makalenin başyazarı Liane Ong, "Diyabetin hızla artması sadece endişe verici değil, aynı zamanda dünyadaki tüm sağlık sistemleri için zorlu bir durum" dedi.

Araştırmacılar, 204 ülkeden elde edilen verilerde Covid-19 salgınının etkisinin hesaba katılmadığını kaydetti.

Uzmanlar ayrıca diyabet hastalarının çoğunun düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşadığını hatırlatarak tedavi konusundaki eşitsizliğe de dikkat çekti.

Diyabetli insan sayısındaki artışın obeziteden ve demografik değişimlerden kaynaklandığı bildiriliyor.
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