Rusya’da neler oluyor?

Rusya’nın paralı askeri ordusu Wagner ve Rusya Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı arasında bir süredir gerilim yaşanıyordu. Uluslararası raporlarda Wagner Rusya’da savunma bakanlığı ve orduya paralel ve rakip bir grup olarak değerlendiriliyordu.



Moskova ve Rostov'da askeri hareketlilik



Rusya’nın başkenti Moskova’nın yanı sıra, Rus silahlı kuvvetlerinin güney bölgesindeki merkezi ve Ukrayna işgalinin de ikmal merkezi konumundaki Rostov’da güvenlik önlemlerinin arttırıldığı haberleri geldi.



Sokaklarda yoğunlaşan güvenlik önlemleri ve tankların varlığı, Kremlin’in tehdidi ne kadar ciddiye aldığının bir göstergesi olarak değerlendirildi.



"Ukrayna işgali komuta kademesinin uydurduğu yalanlara dayanıyor"



Savaşçıların çoğu eski mahkumlardan oluşan Wagner'in kurucusu ve sahibi Yevgeny Prigozhin bugün Rusya Savunma Bakanlığı’nı Wagner üslerine hava harekatı düzenleyerek iki bin savaşçısını öldürmekle suçladı.



Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e yakın olduğu bilinen Prigozhin Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunu Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun emirleri doğrultusunda hareket etmekle suçladı; “Savunma Bakanı Wagner’i yok etmek amacıyla bir operasyon yürütmek için Rostov’a geldi” dedi.



Ukrayna işgalinin ordunun "komuta kademesi tarafından uydurulan yalanlara" dayandığını iddia eden Prigozhin, "Savunma Bakanlığı toplumu ve başkanı aldatmaya çalışıyor. Ukrayna'dan yoğun saldırı olduğu ve bize NATO'nun tümüyle saldırmayı planladıklarına ilişkin hikaye anlatıyor"dedi.



Prigozhin Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu hedef aldı



Yevgeny Prigozhin Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef almayı sürdürerek, "Savaşa ihtiyaç vardı. Şoygu mareşal olabilsin ve ikinci kahraman madalyasını alabilsin diye" ifadelerini kullandı.



Prigozhin Rusya Genelkurmay Başkanı General Valeri Gerasimov’un Wagner’in konvoylarını vurmak için savaş uçaklarını kaldırdığını iddia etti.



Rus iş adamı, Wagner güçlerinin sivil bir konvoya ateş açan Rus askeri helikopterini düşürdüğünü ileri sürdü. Wagner’in kurucusunun bu iddiaları bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.



Rusya Savunma Bakanlığı Wagner'in kurucusu ve sahibinin iddialarını yalanladı.



Wagner en kanlı çatışmaların yaşandığı Bahmut'u almıştı



Wagner’e bağlı paralı askerler Rusya’nın 16 ay önce başlayan Ukrayna işgalinde önemli bir rol üstlenmiş, bugüne kadar en kanlı ve en uzun savaşın sürdüğü Bahmut kentinin alınmasını sağlamıştı.



Yevgeny Prigozhin Ukrayna işgali sırasında zaman zaman Rusya’nın komuta kademesini beceriksizlikle ve askerleri silahsız ve cephanesiz bırakmakla suçlamıştı.



"FSB Wagner güçlerini Prigozin'in emirlerine uymamaya çağırdı"



Rusya’nın Federal Güvenlik Servisi (FSB) bünyesindeki Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Prigozhin’i silahlı kalkışma çağrısı yapmakla suçluyor. Rus başsavcısına göre bu suç 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.



Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Rusya Federal Güvenlik Servisi Wagner’in sözleşmeli askerlerine Prigozhin’i tutuklama ve emirlerine uymama çağrısında bulundu.



Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in durumla ilgili bilgilendirildiğini söyledi, “gereken tüm önlemler alınıyor” dedi.



Beyaz Saray durumu yakından takip ettiğini ve müttefiklerle istişare içinde olduğunu belirtti.



Gelişmeler sürüyor...



Haberde Associated Press'in haberinden bir bölüm kullanılmıştır.