Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır kayyımı: Millet iş beğenmiyor, mesele işsizlik değil /11 Kasım 2020 12:41

Diyarbakır kayyımı: Millet iş beğenmiyor, mesele işsizlik değil

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, yani kayyımı Münir Karaloğlu, kendisine gelen iş taleplerinden adeta yakındı, 4 milyondan fazla kişinin işsiz olduğu Türkiye'de, meselenin işsizlik değil 'iş beğenmezlik' olduğunu iddia etti.

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Karaloğlu, ‘Mesleki Eğitime Erişim Seferberliği Programı’nda açılış konuşması yaptı. Konuşmada Karaloğlu, “Devletin sunduğu imkanlar o kadar muhteşem ki bunu eğer biz doğru şekilde halka, esnafa, işverene, sanayicilerimize indirirsek gençlerimize bunu hakkıyla anlatabilirsek biz mesleki eğitim meselesini çözeriz. 5 aydır Diyarbakır’dayım, en çok talep iş konusunda geliyor” dedi.

Karaloğlu, “Cuma günü camiye gittiğimde, camiden arabama, sağdan soldan gelen iş talepleri nedeniyle geçemiyorum. İş talep edene ‘Ne iş yaparsın’ diye soruyorum, ‘Her işi yaparım’ diyor. Her işi yapan adam hiçbir işi yapamaz” diye konuştu.
 
Karaloğlu, “Sanayiciler nitelikli işçi bulamadıkları için dert yanıyor. Küçük sanayi sitesindeki esnaf ise çırak bile bulamadığını söylüyor. Sokaklar işsiz dolu, peki bu nasıl oluyor? O zaman mesele işsizlik değil; mesele mesleksizliktir, mesele iş beğenmezliktir. Onun için işsizlerimize meslek öğretmek durumundayız” dedi.
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