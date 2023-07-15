Samanyolu Haber /Gündem / Doktora şiddete ev hapsi cezası /15 Temmuz 2023 18:08

Doktora şiddete ev hapsi cezası

Mersin'de doktora darp girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli doktor A.T. ile müdahalede bulunduğu bir hastanın yakınları arasında tartışma çıktı.

Yaşanan arbedede doktora darp girişiminde bulunan hasta yakınlarına müdahale eden iki güvenlik görevlisi yaralandı.

EV HAPSİ VERİLDİ

Şikayet üzerine hasta yakını O.Ç. ve B.C. polislerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.C. hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı, O.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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